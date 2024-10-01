Товар в корзине. Перейти
Помпа для вина «Пробар» пластик, резина, черный - фото 1

Помпа для вина «Пробар» пластик, резина, черный

Артикул: CH-058-855
12 оценок
Фотография сотрудников компании ChiedoCoverЕсть вопрос? Задавайте!

Менеджеры ChiedoCover дадут подробную консультацию и помогут с выбором

Напишем или перезвоним в рабочее время.Срочный вопрос? Позвоните +7 922 906 67 77
Предыдущий товар в категории Пробка для вина резина, серый
Фотография товара Пробка для вина резина, серый от компании ChiedoCover.
Следующий Пробка для шампанского «Пробар» сталь нержавеющая, серебряный
Фотография товара Пробка для шампанского «Пробар» сталь нержавеющая, серебряный от компании ChiedoCover.

Характеристики товара

Описание

Материал - резина, пластик

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

Скачать инструкцию по эксплуатации

Основные характеристики

  • Высота125 мм
  • Диаметр25 мм
  • Вес0,11 кг
  • Материалпластик
  • Цветчерный

Отзывы

Отзывов пока нет, ваш может стать первым

С этим товаром покупают

Распродажа
Фотография товара Ложка столовая «Пэлас Мартеллато Трэжер Коппер» от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Ложка столовая «Пэлас Мартеллато Трэжер Коппер», произведённого компанией ChiedoCover
от1 1504
1 190 ₽Оптовая цена

Ложка столовая «Пэлас Мартеллато Трэжер Коппер»

10
В наличии 100 шт.
Фотография товара Доска пластик, зеленая от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Доска пластик, зеленая, произведённого компанией ChiedoCover
от890

Доска пластик, зеленая

11
В наличии
Распродажа
Настоящее фото товара Тарелка керамика, диаметр 180мм, произведённого компанией ChiedoCover
от26017
310 ₽Оптовая цена

Тарелка керамика, диаметр 180мм

6
В наличии 2 шт.
Распродажа
Настоящее фото товара Чашка бульонная «Аркадия» фарфор, произведённого компанией ChiedoCover
от26017
310 ₽Оптовая цена

Чашка бульонная «Аркадия» фарфор

13
В наличии 37 шт.
Настоящее фото товара Тарелка «Кипр», произведённого компанией ChiedoCover
от190
Оптовая цена

Тарелка «Кипр»

13
В наличии 2 шт.
Настоящее фото товара Кадка для риса бамбук, произведённого компанией ChiedoCover
от10 940

Кадка для риса бамбук

14
В наличии 80 шт.
Фотография товара Открывалка для бутылок сталь нержавеющая, серебристый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Открывалка для бутылок сталь нержавеющая, серебристый, произведённого компанией ChiedoCover
от600

Открывалка для бутылок сталь нержавеющая, серебристый

6
В наличии
Распродажа
Настоящее фото товара Тарелка глубокая «Гастрономи», произведённого компанией ChiedoCover
от26017
310 ₽Оптовая цена

Тарелка глубокая «Гастрономи»

15
В наличии 38 шт.
Распродажа
Фотография товара Салатник «Млечный путь изумрудный» фарфор 300 мл, изумрудный, черный от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Салатник «Млечный путь изумрудный» фарфор 300 мл, изумрудный, черный, произведённого компанией ChiedoCover
от2907
310 ₽Оптовая цена

Салатник «Млечный путь изумрудный» фарфор 300 мл, изумрудный, черный

12
В наличии 1 шт.
Распродажа
Настоящее фото товара Блюдо для подачи, диаметр 250мм, произведённого компанией ChiedoCover
от51017
610 ₽Оптовая цена

Блюдо для подачи, диаметр 250мм

15
В наличии 250 шт.

Другие товары из раздела помпы и пробки

Настоящее фото товара Пробка для шампанского «Пробар» сталь нержавеющая, серебристый, произведённого компанией ChiedoCover
от290

Пробка для шампанского «Пробар» сталь нержавеющая, серебристый

5
В наличии 3000 шт.
Настоящее фото товара Пробка для вина «Пробар», резина, серый, произведённого компанией ChiedoCover
от100

Пробка для вина «Пробар», резина, серый

15
В наличии 800 шт.
Настоящее фото товара Пробка для шампанского пластик, черный, произведённого компанией ChiedoCover
от480

Пробка для шампанского пластик, черный

15
В наличии
Настоящее фото товара Пробка для шампанского нейлон, черный, произведённого компанией ChiedoCover
от770

Пробка для шампанского нейлон, черный

7
В наличии 20 шт.
Настоящее фото товара Пробка для шампанского силикон, черный, произведённого компанией ChiedoCover
от420

Пробка для шампанского силикон, черный

7
В наличии 36 шт.

Товар в корзине

Помпа для вина «Пробар» пластик, резина, черный
Помпа для вина «Пробар» пластик, резина, черный
от 330
В корзине

С этим товаром покупают

Распродажа
Фотография товара Ложка столовая «Пэлас Мартеллато Трэжер Коппер» от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Ложка столовая «Пэлас Мартеллато Трэжер Коппер», произведённого компанией ChiedoCover
от1 1504
1 190 ₽Оптовая цена

Ложка столовая «Пэлас Мартеллато Трэжер Коппер»

10
В наличии 100 шт.
Фотография товара Доска пластик, зеленая от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Доска пластик, зеленая, произведённого компанией ChiedoCover
от890

Доска пластик, зеленая

11
В наличии
Распродажа
Настоящее фото товара Тарелка керамика, диаметр 180мм, произведённого компанией ChiedoCover
от26017
310 ₽Оптовая цена

Тарелка керамика, диаметр 180мм

6
В наличии 2 шт.
Распродажа
Настоящее фото товара Чашка бульонная «Аркадия» фарфор, произведённого компанией ChiedoCover
от26017
310 ₽Оптовая цена

Чашка бульонная «Аркадия» фарфор

13
В наличии 37 шт.