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Мармит Lane с откидной крышкой, 8,5 л - фото 1

Мармит Lane с откидной крышкой, 8,5 л

Артикул: CH-078-103
7 оценок
Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.
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Характеристики товара

Описание

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

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Основные характеристики

  • Длина550 мм
  • Ширина350 мм
  • Объем8.5 л
  • Материалсталь

Параметры упаковки

  • Изделия стопируютсяНет

Отзывы

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Товар в корзине

Мармит Lane с откидной крышкой, 8,5 л
Мармит Lane с откидной крышкой, 8,5 л
19 490
В корзине

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