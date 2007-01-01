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Мармит электрический с термо-контролем, 5,5 л - фото 1

Мармит электрический с термо-контролем, 5,5 л

Артикул: CH-078-104
8 оценок
Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.
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Характеристики товара

Описание

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

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Основные характеристики

  • Длина445 мм
  • Ширина410 мм
  • Высота160 мм
  • Объем5.5 л
  • Мощность300 Вт

Параметры упаковки

  • Изделия стопируютсяНет

Отзывы

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Товар в корзине

Мармит электрический с термо-контролем, 5,5 л
Мармит электрический с термо-контролем, 5,5 л
45 890
В корзине

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