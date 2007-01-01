Мы используем файлы cookie для повышения качества обслуживания. Нажимая на кнопку «Принять», вы принимаете условия пользовательского соглашения и политику конфиденциальности.

Мы используем файлы cookie. Продолжая работу с сайтом вы соглашаетесь с политикой конфиденциальности.

Настоящее фото товара Мармит Vellichor, 9 л, сервировочный с откидной крышкой, произведённого компанией ChiedoCover
Мармит Vellichor, 9 л, сервировочный с откидной крышкой
15 оценок
103 590
Товар в корзине. Перейти
Мармит Vellichor, 9 л, сервировочный с откидной крышкой - фото 1

Мармит Vellichor, 9 л, сервировочный с откидной крышкой

Артикул: CH-083-904
15 оценок
Основные характеристики
  • Объем9 л
  • Цветметаллический
  • ФормаПрямоугольная
Все характеристики
Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.
Есть вопрос? Задавайте!

Менеджеры ChiedoCover дадут подробную консультацию и помогут с выбором

Нажимая кнопку, вы принимаете политику конфиденциальности
Напишем или перезвоним в рабочее время.Срочный вопрос? Позвоните +7 922 906 67 77
Предыдущий товар в категории Ведерко для шампанского
Фотография товара Ведерко для шампанского от компании ChiedoCover.
Следующий Глубокая тарелка, 1300мл, фарфор, серия "ROME", By Bone
Фотография товара Глубокая тарелка, 1300мл, фарфор, серия "ROME", By Bone от компании ChiedoCover.

Характеристики товара

Описание

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

Скачать инструкцию по эксплуатации

Основные характеристики

  • Объем9 л
  • Цветметаллический
  • ФормаПрямоугольная

Параметры упаковки

  • Количество изделий в упаковке1 шт
  • Изделия стопируютсяНет
Характеристики товараИнструкция по эксплуатации
Доставка
Доставка по России и СНГ

Самовывоз, доставка почтой или транспортными компаниями. В Москве можно заказать курьера.

Логисты подбирают самые выгодные варианты доставки, работаем только с проверенными ТК.

Подробнее о доставке и оплате
Подобрать доставку

Отзывы

Отзывов пока нет, ваш может стать первым

С этим товаром покупают

Фотография товара Крышка, чугун, 16,5 см от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Крышка, чугун, 16,5 см, произведённого компанией ChiedoCover
от2 490

Крышка, чугун, 16,5 см

8
В наличии
Настоящее фото товара Нож для мяса «Колор проф» сталь нержавеющая, полипропилен, длина 265, произведённого компанией ChiedoCover
от2 990

Нож для мяса «Колор проф» сталь нержавеющая, полипропилен, длина 265

11
В наличии 10 шт.
Настоящее фото товара Линейка барная «Старый Город 5* - Старый Город 8*», произведённого компанией ChiedoCover
от290

Линейка барная «Старый Город 5* - Старый Город 8*»

11
В наличии
Настоящее фото товара Емкость для льда «Сикон» стекло 0,75л, прозрачный, произведённого компанией ChiedoCover
от490

Емкость для льда «Сикон» стекло 0,75л, прозрачный

15
В наличии
Настоящее фото товара Крышка, сталь нержавеющая, D360, произведённого компанией ChiedoCover
от1 790

Крышка, сталь нержавеющая, D360

10
В наличии 40 шт.
Настоящее фото товара Вилка столовая «Сибарис», произведённого компанией ChiedoCover
от690
Оптовая цена

Вилка столовая «Сибарис»

6
В наличии 64 шт.
Распродажа
Фотография товара Стул обеденный Eira вельвет белый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул обеденный Eira вельвет белый, произведённого компанией ChiedoCover
10 99043
18 990 ₽

Стул обеденный Eira вельвет белый

12
В наличии 24 шт.
Настоящее фото товара Кастрюля без крышки дно-сэндвич, сталь нержавеющая, 7.5л, произведённого компанией ChiedoCover
от4 190

Кастрюля без крышки дно-сэндвич, сталь нержавеющая, 7.5л

10
В наличии 20 шт.
Распродажа
Настоящее фото товара Тарелка глубокая «Эволюшнс Уайт», 0.6л, произведённого компанией ChiedoCover
от2907
310 ₽Оптовая цена

Тарелка глубокая «Эволюшнс Уайт», 0.6л

12
В наличии 402 шт.
Настоящее фото товара Кастрюля c крышкой, 11л, произведённого компанией ChiedoCover
5 490

Кастрюля c крышкой, 11л

10
В наличии 295 шт.

Другие товары из раздела кухонный инвентарь

Настоящее фото товара Стопка «Бостон шот», стекло, 55мл, произведённого компанией ChiedoCover
от90
Оптовая цена

Стопка «Бостон шот», стекло, 55мл

10
В наличии 9734 шт.
Фотография товара Баллончики для содовой воды 10 штут, "ROTASS" от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Баллончики для содовой воды 10 штут, "ROTASS", произведённого компанией ChiedoCover
590

Баллончики для содовой воды 10 штут, "ROTASS"

7
В наличии 19407 шт.
Настоящее фото товара Кассета для мойки посуды без перегородок (дно крупная сетка), произведённого компанией ChiedoCover
2 790

Кассета для мойки посуды без перегородок (дно крупная сетка)

10
В наличии 286 шт.
Настоящее фото товара Кисть с ручкой из нержавейки, силикон, произведённого компанией ChiedoCover
1 290

Кисть с ручкой из нержавейки, силикон

13
В наличии 516 шт.
Фотография товара Мармит "Burano" электрический, с термо-дисплеем, 10 л от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Мармит "Burano" электрический, с термо-дисплеем, 10 л, произведённого компанией ChiedoCover
126 990

Мармит "Burano" электрический, с термо-дисплеем, 10 л

10
В наличии 20 шт.
Настоящее фото товара Мармит Antique сервировочный, 3 л, произведённого компанией ChiedoCover
22 990

Мармит Antique сервировочный, 3 л

11
Настоящее фото товара Мармит Хилл, нержавеющая сталь, 4,5л, произведённого компанией ChiedoCover
10 090
Оптовая цена

Мармит Хилл, нержавеющая сталь, 4,5л

15
В наличии 20 шт.
Настоящее фото товара Мармит Sicilla индукционный, 5,5 л, произведённого компанией ChiedoCover
87 390

Мармит Sicilla индукционный, 5,5 л

14
В наличии 16 шт.
Настоящее фото товара Мармит электрический, круглый, 6 л, произведённого компанией ChiedoCover
52 790

Мармит электрический, круглый, 6 л

8
В наличии 37 шт.
Настоящее фото товара Чафиндиш, 5 л и подставка, нержавейка, произведённого компанией ChiedoCover
16 090

Чафиндиш, 5 л и подставка, нержавейка

9
В наличии 73 шт.

Товар в корзине

Мармит Vellichor, 9 л, сервировочный с откидной крышкой
Мармит Vellichor, 9 л, сервировочный с откидной крышкой
103 590
В корзине

С этим товаром покупают

Фотография товара Крышка, чугун, 16,5 см от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Крышка, чугун, 16,5 см, произведённого компанией ChiedoCover
от2 490

Крышка, чугун, 16,5 см

8
В наличии
Настоящее фото товара Нож для мяса «Колор проф» сталь нержавеющая, полипропилен, длина 265, произведённого компанией ChiedoCover
от2 990

Нож для мяса «Колор проф» сталь нержавеющая, полипропилен, длина 265

11
В наличии 10 шт.
Настоящее фото товара Линейка барная «Старый Город 5* - Старый Город 8*», произведённого компанией ChiedoCover
от290

Линейка барная «Старый Город 5* - Старый Город 8*»

11
В наличии
Настоящее фото товара Емкость для льда «Сикон» стекло 0,75л, прозрачный, произведённого компанией ChiedoCover
от490

Емкость для льда «Сикон» стекло 0,75л, прозрачный

15
В наличии

Акции для вас

Новость от 27.03.2025 Пожизненная гарантия <br> на стулья ХИТ 20/25!
Пожизненная гарантия
на стулья ХИТ 20/25!

Перейдите, чтобы узнать подробности