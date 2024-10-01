Товар в корзине. Перейти
Емкость для льда «Сикон» стекло 0,75л, прозрачный - фото 1

Емкость для льда «Сикон» стекло 0,75л, прозрачный

Артикул: CH-058-265
15 оценок
Фотография сотрудников компании ChiedoCoverЕсть вопрос? Задавайте!

Менеджеры ChiedoCover дадут подробную консультацию и помогут с выбором

Напишем или перезвоним в рабочее время.Срочный вопрос? Позвоните +7 922 906 67 77
Предыдущий товар в категории Емкость для льда пластик, прозрачный
Фотография товара Емкость для льда пластик, прозрачный от компании ChiedoCover.
Следующий Емкость для льда с крышкой «Проотель» сталь нержавеющая 1,85л. металлический
Фотография товара Емкость для льда с крышкой «Проотель» сталь нержавеющая 1,85л. металлический от компании ChiedoCover.

Характеристики товара

Описание

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

Скачать инструкцию по эксплуатации

Основные характеристики

  • Высота141 мм
  • Диаметр106 мм
  • Вес0,515 кг
  • Объем0,75 л
  • Материалстекло
  • Цветпрозрачный

Отзывы

Отзывов пока нет, ваш может стать первым

С этим товаром покупают

Настоящее фото товара Веселка кухонная, бук, произведённого компанией ChiedoCover
от310

Веселка кухонная, бук

7
В наличии 3 шт.
Настоящее фото товара Открывалка для бутылок сталь нержавеющий, серебристый, произведённого компанией ChiedoCover
от200

Открывалка для бутылок сталь нержавеющий, серебристый

6
В наличии 431 шт.
Настоящее фото товара Тарелка «Нептун», диаметр 279мм, произведённого компанией ChiedoCover
от1 510
Оптовая цена

Тарелка «Нептун», диаметр 279мм

7
В наличии 504 шт.
Настоящее фото товара Кастрюля без крышки, сталь нержавеющая, 6л, произведённого компанией ChiedoCover
от2 320

Кастрюля без крышки, сталь нержавеющая, 6л

13
В наличии 28 шт.
Фотография товара Тарелка пирожковая «Интэнсити» от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Тарелка пирожковая «Интэнсити», произведённого компанией ChiedoCover
от230
Оптовая цена

Тарелка пирожковая «Интэнсити»

15
В наличии 15 шт.
Настоящее фото товара Тарелка пирожковая «Крафт Браун», произведённого компанией ChiedoCover
от750
Оптовая цена

Тарелка пирожковая «Крафт Браун»

8
В наличии 2 шт.
Распродажа
Фотография товара Салатник «Млечный путь» квадратный фарфор 0,6 л, черный, белый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Салатник «Млечный путь» квадратный фарфор 0,6 л, черный, белый, произведённого компанией ChiedoCover
от4806
510 ₽Оптовая цена

Салатник «Млечный путь» квадратный фарфор 0,6 л, черный, белый

7
В наличии 83 шт.
Настоящее фото товара Стрейнер, сталь нержавеющая, серебряный , произведённого компанией ChiedoCover
от1 300

Стрейнер, сталь нержавеющая, серебряный

11
В наличии 240 шт.
Настоящее фото товара Блюдо «Кунстверк» круглое с бортом, произведённого компанией ChiedoCover
от290
Оптовая цена

Блюдо «Кунстверк» круглое с бортом

13
В наличии
Настоящее фото товара Нож для хлеба «2900» сталь нержавеющая, полипропилен, длина 440мм, произведённого компанией ChiedoCover
от2 690

Нож для хлеба «2900» сталь нержавеющая, полипропилен, длина 440мм

13
В наличии 15 шт.

Другие товары из раздела ёмкости для льда

Настоящее фото товара Мельница для льда, металл, произведённого компанией ChiedoCover
от4 130

Мельница для льда, металл

8
В наличии 52 шт.
Настоящее фото товара Емкость для льда «Сильвана» с щипцами, стекло прозрачный, произведённого компанией ChiedoCover
от330

Емкость для льда «Сильвана» с щипцами, стекло прозрачный

13
В наличии 1200 шт.
Настоящее фото товара Емкость для льда «Полька», стекло 0.75, прозрачный, произведённого компанией ChiedoCover
от680

Емкость для льда «Полька», стекло 0.75, прозрачный

10
В наличии 240 шт.
Настоящее фото товара Емкость для льда полипропилен, полистирол 3,4л., черный, произведённого компанией ChiedoCover
от4 860

Емкость для льда полипропилен, полистирол 3,4л., черный

8
В наличии 5 шт.
Фотография товара Емкость для льда с крышкой «Проотель» сталь нерж. 1,1л., металлический от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Емкость для льда с крышкой «Проотель» сталь нерж. 1,1л., металлический , произведённого компанией ChiedoCover
от2 080

Емкость для льда с крышкой «Проотель» сталь нерж. 1,1л., металлический

11
В наличии 174 шт.
Фотография товара Емкость для льда «Проотель» сталь нержавеющая 2,2л., металлическая от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Емкость для льда «Проотель» сталь нержавеющая 2,2л., металлическая, произведённого компанией ChiedoCover
от1 070

Емкость для льда «Проотель» сталь нержавеющая 2,2л., металлическая

14
В наличии 80 шт.
Настоящее фото товара Емкость для льда «Проотель» сталь нержавеющая 1,85л, металлический, произведённого компанией ChiedoCover
от3 100

Емкость для льда «Проотель» сталь нержавеющая 1,85л, металлический

6
В наличии 48 шт.
Фотография товара Емкость для льда сталь 1,1л., металлический от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Емкость для льда сталь 1,1л., металлический, произведённого компанией ChiedoCover
от6 180

Емкость для льда сталь 1,1л., металлический

13
В наличии 7 шт.
Настоящее фото товара Емкость для льда с щипцами полипропилен 1,3 л, металлический, произведённого компанией ChiedoCover
от5 680

Емкость для льда с щипцами полипропилен 1,3 л, металлический

15
В наличии 1 шт.
Настоящее фото товара Емкость для льда «Тэкс-Мэкс» сталь нержавеющая, металлический, произведённого компанией ChiedoCover
от1 090
Оптовая цена

Емкость для льда «Тэкс-Мэкс» сталь нержавеющая, металлический

10
В наличии

Товар в корзине

Емкость для льда «Сикон» стекло 0,75л, прозрачный
Емкость для льда «Сикон» стекло 0,75л, прозрачный
от 490
В корзине

С этим товаром покупают

Настоящее фото товара Веселка кухонная, бук, произведённого компанией ChiedoCover
от310

Веселка кухонная, бук

7
В наличии 3 шт.
Настоящее фото товара Открывалка для бутылок сталь нержавеющий, серебристый, произведённого компанией ChiedoCover
от200

Открывалка для бутылок сталь нержавеющий, серебристый

6
В наличии 431 шт.
Настоящее фото товара Тарелка «Нептун», диаметр 279мм, произведённого компанией ChiedoCover
от1 510
Оптовая цена

Тарелка «Нептун», диаметр 279мм

7
В наличии 504 шт.
Настоящее фото товара Кастрюля без крышки, сталь нержавеющая, 6л, произведённого компанией ChiedoCover
от2 320

Кастрюля без крышки, сталь нержавеющая, 6л

13
В наличии 28 шт.