Характеристики товара
Описание
Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.
Основные характеристики
- Диаметр165 мм
- Вес0,638 кг
- Материалчугун
- ФормаКруглая
Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.
Отзывов пока нет, ваш может стать первым
Войдите или зарегистрируйтесь чтобы оставить отзыв
Тарелка десертная «Арбре»
Нож для рыбы «Аляска», сталь нержавеющая
Нож для хлеба «Классика» сталь нержавеющая, полиоксиметилен
Вилка столовая «Лувр»
Вилка столовая «Атлантис Бейсик»
Тарелка для пасты «Виллоу», 0.89
Салатник «Эволюшнс Уайт» стекло 0,7 л, белый
Вилка столовая «Штутгарт»
Нож столовый «Дистрикт Блэк Голд Мэтт»
Нож кухонный универсальный сталь нержавеющая, дерево
Крышка, нержавеющая сталь, d240
Крышка, сталь нержавеющая, d200
Крышка, сталь нержавеющая, 65 мм, металлическая
Крышка,65мм, металлическая
Крышка, сталь нержавеющая, 18 см, металлическая
Крышка для сковороды, «Д.Грин», стекло, 24 см, прозрачный, зеленый
Крышка для кастрюли, «Отель», сталь, 285 мм, металлическая
Крышка для кастрюли, «Отель», сталь, 4 см, металлическая
Крышка, стекло, пластик, 32 см, прозрачная,черный
Крышка для кастрюли, «Отель», сталь, 33 см, металлическая