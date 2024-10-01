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Крышка, чугун, 16,5 см - фото 1Крышка, чугун, 16,5 см - фото 2

Крышка, чугун, 16,5 см

Артикул: CH-058-536
8 оценок
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Характеристики товара

Описание

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

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Основные характеристики

  • Диаметр165 мм
  • Вес0,638 кг
  • Материалчугун
  • ФормаКруглая

Отзывы

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