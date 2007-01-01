Мы используем файлы cookie для повышения качества обслуживания. Нажимая на кнопку «Принять», вы принимаете условия пользовательского соглашения и политику конфиденциальности.

Настоящее фото товара Стул полубарный Тисдейл букле светло-голубой, произведённого компанией ChiedoCover
Стул полубарный Тисдейл букле светло-голубой
7 оценок
12 990
Стул полубарный Тисдейл букле светло-голубой - фото 1Стул полубарный Тисдейл букле светло-голубой - фото 2Стул полубарный Тисдейл букле светло-голубой - фото 3Стул полубарный Тисдейл букле светло-голубой - фото 4

Стул полубарный Тисдейл букле светло-голубой

Артикул: CH-080-564
7 оценок
Основные характеристики
  • Ширина560 мм
  • Глубина560 мм
  • Высота945 мм
  • Ширина сиденья560 мм
Все характеристики
Характеристики товара

Описание

Полубарный стул Тисдейл станет прекрасным дополнением в интерьере барной зоны кухни, ресторана или кафе. Лаконичный дизайн с полукруглой спинкой придется по душе любителям комфорта и уюта. Сиденье и спинка обтянуты букле – приятным на ощупь износостойкими достаточно долговечным материалом. Внутренняя сторона спинки имеет красивую вертикальную стежку, которая украсит интерьер. Ножки изготовлены из металла и окрашены в черный цвет, они прочные и выдерживают большие нагрузки до 120 кг. Наличие подставки для ног делает посадку более расслабленной и естественной, особенно при длительном использовании.

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

Скачать инструкцию по эксплуатации

Основные характеристики

  • Ширина560 мм
  • Глубина560 мм
  • Высота945 мм
  • Ширина сиденья560 мм
  • Глубина сиденья410 мм
  • Высота до сиденья680 мм
  • Высота посадочного места 680 мм
  • Вес7 кг
  • Материал сиденьябукле
  • Материал каркасаметалл
  • Допустимая нагрузка120
  • Цветсветло-голубой
  • Обивкабукле

Параметры упаковки

  • Количество изделий в упаковке1 шт
  • Ширина упаковки610 мм
  • Высота упаковки570 мм
  • Вес упаковки8 кг
  • Объём упаковки0.33 м3
  • Габариты упаковки для логистики980
  • Изделия стопируютсяНет
Стул полубарный Тисдейл букле светло-голубой
Стул полубарный Тисдейл букле светло-голубой
12 990
