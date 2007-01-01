Мы используем файлы cookie для повышения качества обслуживания. Нажимая на кнопку «Принять», вы принимаете условия пользовательского соглашения и политику конфиденциальности.

Мы используем файлы cookie. Продолжая работу с сайтом вы соглашаетесь с политикой конфиденциальности.

Настоящее фото товара Стул Барбара черно-белый, произведённого компанией ChiedoCover
Стул Барбара черно-белый
12 оценок
7 990
Товар в корзине. Перейти
Стул Барбара черно-белый - фото 1Стул Барбара черно-белый - фото 2Стул Барбара черно-белый - фото 3Стул Барбара черно-белый - фото 4

Стул Барбара черно-белый

Артикул: CH-080-725
12 оценок
Основные характеристики
  • Ширина480 мм
  • Глубина560 мм
  • Высота855 мм
  • Ширина сиденья440 мм
Все характеристики
Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.
Есть вопрос? Задавайте!

Менеджеры ChiedoCover дадут подробную консультацию и помогут с выбором

Напишем или перезвоним в рабочее время.Срочный вопрос? Позвоните +7 922 906 67 77
Предыдущий товар в категории Подставка для ног Рино
Фотография товара Подставка для ног Рино от компании ChiedoCover.
Следующий Стул Такер, светло-бежевый деревянный
Фотография товара Стул Такер, светло-бежевый деревянный от компании ChiedoCover.

Характеристики товара

Описание

Стильный и мягкий обеденный стул Барбара подходит для эксплуатации на кухне или гостиной. Лаконичная модель прекрасно дополнит интерьеры различных стилей. Обивка выполнена из прочной ткани с принтом гусиная лапка, ножки изготовлены из металла в черном цвете. На ножках дополнительно предусмотрены специальные подпятники, которые предотвращают скольжение и повреждение напольного покрытия.

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

Скачать инструкцию по эксплуатации

Основные характеристики

  • Ширина480 мм
  • Глубина560 мм
  • Высота855 мм
  • Ширина сиденья440 мм
  • Глубина сиденья440 мм
  • Высота до сиденья480 мм
  • Высота посадочного места 480 мм
  • Вес4.65 кг
  • Материал сиденьяткань
  • Материал каркасаметалл
  • Допустимая нагрузка120
  • Цветбелый, черный
  • Страна изготовленияКитай
  • Обивкаткань

Параметры упаковки

  • Количество изделий в упаковке4 шт
  • Ширина упаковки600 мм
  • Высота упаковки270 мм
  • Вес упаковки21 кг
  • Объём упаковки0.15 м3
  • Габариты упаковки для логистики950
  • Изделия стопируютсяНет
Характеристики товараИнструкция по эксплуатации
Доставка
Доставка по России и СНГ

Самовывоз, доставка почтой или транспортными компаниями. В Москве можно заказать курьера.

Логисты подбирают самые выгодные варианты доставки, работаем только с проверенными ТК.

Подробнее о доставке и оплате
Подобрать доставку

Отзывы

Отзывов пока нет, ваш может стать первым

Похожие товары

Фотография товара Стул Венера велюр изумрудный от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Венера велюр изумрудный, произведённого компанией ChiedoCover
от10 490
Оптовая цена

Стул Венера велюр изумрудный

26
В наличии 64 шт.
Распродажа
Фотография товара Стул Brandy X, бежевый/ черный каркас от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Brandy X, бежевый/ черный каркас, произведённого компанией ChiedoCover
от6 89038
11 090 ₽Оптовая цена

Стул Brandy X, бежевый/ черный каркас

60
В наличии 64 шт.
Распродажа
Фотография товара Стул Nikki, светлая мята/ серо-зеленый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Nikki, светлая мята/ серо-зеленый, произведённого компанией ChiedoCover
от5 69056
12 790 ₽Оптовая цена

Стул Nikki, светлая мята/ серо-зеленый

57
В наличии 9 шт.
Фотография товара Стул Меган, велюр светло-серый/ белые ножки от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Меган, велюр светло-серый/ белые ножки, произведённого компанией ChiedoCover
от7 390
Оптовая цена

Стул Меган, велюр светло-серый/ белые ножки

26
В наличии 65 шт.
Распродажа
Фотография товара СТУЛ EAMES HR БЕЛЫЙ от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара СТУЛ EAMES HR БЕЛЫЙ, произведённого компанией ChiedoCover
3 29029
4 590 ₽Оптовая цена

СТУЛ EAMES HR БЕЛЫЙ

105
В шоуруме
Фотография товара Стул Laval, пыльно-фиолетовый бархат/ золото от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Laval, пыльно-фиолетовый бархат/ золото, произведённого компанией ChiedoCover
8 1909
8 990 ₽Оптовая цена

Стул Laval, пыльно-фиолетовый бархат/ золото

46
В наличии 1 шт.
Фотография товара Стул Halmar Kraken, бежевый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Halmar Kraken, бежевый, произведённого компанией ChiedoCover
от11 590
Оптовая цена

Стул Halmar Kraken, бежевый

54
Фотография товара Стул Эдмонтон, пластиковый, черный от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Эдмонтон, пластиковый, черный, произведённого компанией ChiedoCover
от3 190
Оптовая цена

Стул Эдмонтон, пластиковый, черный

50
Фотография товара Стул Игнис, сиреневый велюр, ножки металл от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Игнис, сиреневый велюр, ножки металл, произведённого компанией ChiedoCover
от6 190

Стул Игнис, сиреневый велюр, ножки металл

70
Распродажа
Фотография товара Стул Кромвель II желтый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Кромвель II желтый, произведённого компанией ChiedoCover
от10 99015
12 790 ₽Оптовая цена

Стул Кромвель II желтый

26
В наличии 110 шт.

С этим товаром покупают

Фотография товара Раскладной обеденный стол Pion, черный, серый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Раскладной обеденный стол Pion, черный, серый, произведённого компанией ChiedoCover
104 290
Оптовая цена

Раскладной обеденный стол Pion, черный, серый

10
В наличии 20 шт.
Распродажа
Настоящее фото товара Стол Pawook К 90 орех со стульями Франк ПМ орех/графит рогожка, произведённого компанией ChiedoCover
от40 89030
57 990 ₽Оптовая цена

Стол Pawook К 90 орех со стульями Франк ПМ орех/графит рогожка

6
В наличии 5 шт.
Фотография товара Cтол Sephi, кофейный от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Cтол Sephi, кофейный, произведённого компанией ChiedoCover
5 690
Оптовая цена

Cтол Sephi, кофейный

37
Фотография товара Стол КВАНТ 2-1 от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стол КВАНТ 2-1, произведённого компанией ChiedoCover
от25 190
Оптовая цена

Стол КВАНТ 2-1

42
Распродажа
Фотография товара Стол Сканди М 90, Орех/Слоновая кость от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стол Сканди М 90, Орех/Слоновая кость, произведённого компанией ChiedoCover
от22 89016
26 990 ₽Оптовая цена

Стол Сканди М 90, Орех/Слоновая кость

10
В наличии 4 шт.
Распродажа
Фотография товара Стол Кейт 180 круглый складной пластиковый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стол Кейт 180 круглый складной пластиковый, произведённого компанией ChiedoCover
от32 19011
35 990 ₽Оптовая цена

Стол Кейт 180 круглый складной пластиковый

26
В наличии 100 шт.В пути 100 шт.
Фотография товара Стол раздвижной Кессел, массив-дуба от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стол раздвижной Кессел, массив-дуба, произведённого компанией ChiedoCover
от99 390
Оптовая цена

Стол раздвижной Кессел, массив-дуба

6
Фотография товара Раскладной обеденный стол Bronte, черный от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Раскладной обеденный стол Bronte, черный, произведённого компанией ChiedoCover
84 590
Оптовая цена

Раскладной обеденный стол Bronte, черный

11
В наличии 13 шт.
Распродажа
Фотография товара Стол RIVOLI Серый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стол RIVOLI Серый, произведённого компанией ChiedoCover
от71 99039
116 290 ₽Оптовая цена

Стол RIVOLI Серый

12
В наличии 14 шт.
Распродажа
Фотография товара Стол Пандора 180-280*90 керамика темная от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стол Пандора 180-280*90 керамика темная, произведённого компанией ChiedoCover
от89 99035
137 990 ₽Оптовая цена

Стол Пандора 180-280*90 керамика темная

26
В наличии 4 шт.

Другие товары из раздела стулья для кухни

Распродажа
Фотография товара Стул Enave, капучино от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Enave, капучино, произведённого компанией ChiedoCover
1 89037
2 990 ₽Оптовая цена

Стул Enave, капучино

8
В наличии 100 шт.
Распродажа
Фотография товара Стул Prism, черный от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Prism, черный , произведённого компанией ChiedoCover
2 39041
3 990 ₽Оптовая цена

Стул Prism, черный

15
В наличии 100 шт.
Распродажа
Фотография товара Стул Prism, капучино от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Prism, капучино , произведённого компанией ChiedoCover
2 39041
3 990 ₽Оптовая цена

Стул Prism, капучино

13
В наличии 100 шт.
Распродажа
Фотография товара Стул Notion, серый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Notion, серый , произведённого компанией ChiedoCover
2 39041
3 990 ₽Оптовая цена

Стул Notion, серый

5
В наличии 100 шт.
Настоящее фото товара Стул Wave M, черный, произведённого компанией ChiedoCover
2 490
Оптовая цена

Стул Wave M, черный

13
Фотография товара Стул Adams, California 912 от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Adams, California 912, произведённого компанией ChiedoCover
5 890
Оптовая цена

Стул Adams, California 912

12
Фотография товара Стул Рич, Орех/Серый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Рич, Орех/Серый, произведённого компанией ChiedoCover
9 490
Оптовая цена

Стул Рич, Орех/Серый

12
В наличии 6 шт.
Фотография товара Стул Миранда, Слоновая кость/Ромб Бежевый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Миранда, Слоновая кость/Ромб Бежевый, произведённого компанией ChiedoCover
10 690
Оптовая цена

Стул Миранда, Слоновая кость/Ромб Бежевый

8
В наличии 6 шт.
Распродажа
Фотография товара Стул VICENZA (НА 4 НОЖКАХ С КРЮЧКОМ ДЛЯ СЦЕПКИ), серый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул VICENZA (НА 4 НОЖКАХ С КРЮЧКОМ ДЛЯ СЦЕПКИ), серый, произведённого компанией ChiedoCover
от7 19024
9 390 ₽Оптовая цена

Стул VICENZA (НА 4 НОЖКАХ С КРЮЧКОМ ДЛЯ СЦЕПКИ), серый

11
Фотография товара Стул Remedy, каркас белый, велюр черный от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Remedy, каркас белый, велюр черный, произведённого компанией ChiedoCover
2 690

Стул Remedy, каркас белый, велюр черный

15

Товар в корзине

Стул Барбара черно-белый
Стул Барбара черно-белый
7 990
В корзине

С этим товаром покупают

Фотография товара Раскладной обеденный стол Pion, черный, серый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Раскладной обеденный стол Pion, черный, серый, произведённого компанией ChiedoCover
104 290
Оптовая цена

Раскладной обеденный стол Pion, черный, серый

10
В наличии 20 шт.
Распродажа
Настоящее фото товара Стол Pawook К 90 орех со стульями Франк ПМ орех/графит рогожка, произведённого компанией ChiedoCover
от40 89030
57 990 ₽Оптовая цена

Стол Pawook К 90 орех со стульями Франк ПМ орех/графит рогожка

6
В наличии 5 шт.
Фотография товара Cтол Sephi, кофейный от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Cтол Sephi, кофейный, произведённого компанией ChiedoCover
5 690
Оптовая цена

Cтол Sephi, кофейный

37
Фотография товара Стол КВАНТ 2-1 от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стол КВАНТ 2-1, произведённого компанией ChiedoCover
от25 190
Оптовая цена

Стол КВАНТ 2-1

42

Акции для вас

Новость от 02.04.2025 Четвертый стул в подарок!
Четвертый стул в подарок!

Перейдите, чтобы узнать подробности