Характеристики товара
Описание
Стильный и мягкий обеденный стул Барбара подходит для эксплуатации на кухне или гостиной. Лаконичная модель прекрасно дополнит интерьеры различных стилей. Обивка выполнена из прочной ткани с принтом гусиная лапка, ножки изготовлены из металла в черном цвете. На ножках дополнительно предусмотрены специальные подпятники, которые предотвращают скольжение и повреждение напольного покрытия.
Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.
Основные характеристики
- Ширина480 мм
- Глубина560 мм
- Высота855 мм
- Ширина сиденья440 мм
- Глубина сиденья440 мм
- Высота до сиденья480 мм
- Высота посадочного места 480 мм
- Вес4.65 кг
- Материал сиденьяткань
- Материал каркасаметалл
- Допустимая нагрузка120
- Цветбелый, черный
- Страна изготовленияКитай
- Обивкаткань
Параметры упаковки
- Количество изделий в упаковке4 шт
- Ширина упаковки600 мм
- Высота упаковки270 мм
- Вес упаковки21 кг
- Объём упаковки0.15 м3
- Габариты упаковки для логистики950
- Изделия стопируютсяНет