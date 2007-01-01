Характеристики товара
Описание
Полубарный стул Тисдейл станет прекрасным дополнением в интерьере барной зоны кухни, ресторана или кафе. Лаконичный дизайн с полукруглой спинкой придется по душе любителям комфорта и уюта. Сиденье и спинка обтянуты букле – приятным на ощупь износостойкими достаточно долговечным материалом. Внутренняя сторона спинки имеет красивую вертикальную стежку, которая украсит интерьер. Ножки изготовлены из металла и окрашены в черный цвет, они прочные и выдерживают большие нагрузки до 120 кг. Наличие подставки для ног делает посадку более расслабленной и естественной, особенно при длительном использовании.
Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.
Основные характеристики
- Ширина560 мм
- Глубина560 мм
- Высота945 мм
- Ширина сиденья560 мм
- Глубина сиденья410 мм
- Высота до сиденья680 мм
- Высота посадочного места 680 мм
- Вес7 кг
- Материал сиденьябукле
- Материал каркасаметалл
- Допустимая нагрузка120
- Цветбежевый
- Обивкабукле
Параметры упаковки
- Количество изделий в упаковке1 шт
- Ширина упаковки610 мм
- Высота упаковки570 мм
- Вес упаковки8 кг
- Объём упаковки0.33 м3
- Габариты упаковки для логистики980
- Изделия стопируютсяНет