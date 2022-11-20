Характеристики товара
Описание
Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.
Основные характеристики
- Ширина700 мм
- Глубина1600 мм
- Высота90 мм
- Максимальная нагрузка80 кг
- Цветбелый
Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.
|Ширина, мм
|Глубина, мм
|700
|1600/1700/1800/1900/2000
|800
|1600/1700/1800/1900/2000
|900
|1700/1800/1900/2000
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