Характеристики товара
Описание
Матрас с более выраженными ортопедическими свойствами благодаря использованию независимого пружинного блока и применению кокосового волокна, представляет собой оптимальный вариант по цене и качеству.
Данный матрас рекомендуется для тех, кто предъявляет высокие требования к экологичности и в особенности к ортопедическим функциям.Наполнение:
- Блок из независимых пружин
- Ватин х\б
- Пенополиуретановый короб
- Кокосовый слой - 10 мм.
- Флизелин
- Термовойлок
- Пенополиуретан
Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.
Основные характеристики
- Ширина800 мм
- Глубина2000 мм
- Высота190 мм
- Максимальная нагрузка95 кг
- Цветбелый