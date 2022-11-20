Характеристики товара
Описание
Элитный ортопедический матрас обладает высокой упругостью и анатомическими свойствами благодаря использованию латекса, который заслуженно называют «совершенной основой для сна».
Это высококачественный, долговечный и очень упругий материал. Обладает бактерицидными и антиаллергенными свойствами.
Не деформируется в период эксплуатации. Латекс используют вместо пенополиуретана.
- Блок из независимых пружин
- Ватин х\б
- Пенополиуретановый короб
- Кокосовый слой - 10 мм.
- Латекс
- Флизелин
Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.
Основные характеристики
- Ширина800 мм
- Глубина2000 мм
- Высота210 мм
- Максимальная нагрузка100 кг
- Цветбелый