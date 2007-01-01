Товар в корзине. Перейти
Мельница для перца с металлическим механизмом - фото 1

Мельница для перца с металлическим механизмом

Артикул: CH-062-881
11 оценок
Фотография сотрудников компании ChiedoCoverЕсть вопрос? Задавайте!

Менеджеры ChiedoCover дадут подробную консультацию и помогут с выбором

Напишем или перезвоним в рабочее время.Срочный вопрос? Позвоните +7 922 906 67 77
Предыдущий товар в категории Нож для стейка «Проотель»
Фотография товара Нож для стейка «Проотель» от компании ChiedoCover.
Следующий Мельница для соли «Бистро Нейче» бук
Фотография товара Мельница для соли «Бистро Нейче» бук от компании ChiedoCover.

Характеристики товара

Описание

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

Скачать инструкцию по эксплуатации

Основные характеристики

  • Высота100 мм
  • Материалбук

Параметры упаковки

  • Количество изделий в упаковке6 шт

Отзывы

Отзывов пока нет, ваш может стать первым

С этим товаром покупают

Другие товары из раздела мельницы для специй

Товар в корзине

Мельница для перца с металлическим механизмом
Мельница для перца с металлическим механизмом
от 2 810
3 100 ₽
В корзине

С этим товаром покупают