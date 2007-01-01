Товар в корзине. Перейти
Мельница для перца «Лайн», алюминиевая - фото 1

Мельница для перца «Лайн», алюминиевая

Артикул: CH-062-896
6 оценок
Фотография сотрудников компании ChiedoCoverЕсть вопрос? Задавайте!

Менеджеры ChiedoCover дадут подробную консультацию и помогут с выбором

Напишем или перезвоним в рабочее время.Срочный вопрос? Позвоните +7 922 906 67 77
Предыдущий товар в категории Мельница для соли «Лайн», бук, графит
Фотография товара Мельница для соли «Лайн», бук, графит от компании ChiedoCover.
Следующий Мельница для соли «Лайн» алюминиевая
Фотография товара Мельница для соли «Лайн» алюминиевая от компании ChiedoCover.

Характеристики товара

Описание

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

Скачать инструкцию по эксплуатации

Основные характеристики

  • Высота180 мм
  • Материалалюминий
  • Цветбелый

Параметры упаковки

  • Количество изделий в упаковке6 шт

Отзывы

Отзывов пока нет, ваш может стать первым

С этим товаром покупают

Другие товары из раздела мельницы для специй

Товар в корзине

Мельница для перца «Лайн», алюминиевая
Мельница для перца «Лайн», алюминиевая
от 5 100
5 490 ₽
В корзине

С этим товаром покупают