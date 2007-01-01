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Мельница для соли и перца, керамический механизм, дерево, сталь нержавеющая - фото 1

Мельница для соли и перца, керамический механизм, дерево, сталь нержавеющая

Артикул: CH-062-890
12 оценок
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Характеристики товара

Описание

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

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Основные характеристики

  • Высота215 мм
  • Материалдерево
  • Цветкоричневый

Параметры упаковки

  • Количество изделий в упаковке12 шт

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