Характеристики товара
Описание
Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.
Основные характеристики
- Высота135 мм
- Материалнержавеющая сталь
Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.
Отзывов пока нет, ваш может стать первым
Войдите или зарегистрируйтесь чтобы оставить отзыв
Набор для специй, 4 предмета, нержавеющая сталь, стекло
Доска для подачи из дуба, коричневая, черная
Олд фэшн хрусталь, 330мл, хрусталь, прозрачный
Ложка чайная, «Винтаж ПВД Коппер», сталь нержавеющая, медный
Салатник «Пастораль» фарфор 0,7 л, серый
Ложка чайная, «Аркада», сталь нержавеющая, 4 мм, металлическая
Мельница для соли, перца, керамический механизм, дерево
Мельница для перца «Париж Ю Селект» бук
Мельница, ручная работа, «Матрешка», дерево, сталь нержавеющая
Мельница для перца «Лайн» бук, алюминий
Набор мельниц для специй «Таити», бук
Мельница для соли «Париж Ю Селект», бук. графит
Набор для специй, 4 предмета, нержавеющая сталь, стекло
Доска для подачи из дуба, коричневая, черная