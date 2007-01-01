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Набор из двух мельниц "Соль+Перец" - фото 1

Набор из двух мельниц "Соль+Перец"

Артикул: CH-071-559
8 оценок
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Характеристики товара

Описание

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

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Основные характеристики

  • Высота135 мм
  • Материалнержавеющая сталь

Отзывы

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Товар в корзине

Набор из двух мельниц "Соль+Перец"
Набор из двух мельниц "Соль+Перец"
3 090
В корзине

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