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Мельница "Соль&Перец", 32см - фото 1

Мельница "Соль&Перец", 32см

Артикул: CH-071-524
12 оценок
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Характеристики товара

Описание

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

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Основные характеристики

  • Высота320 мм
  • Материалакрил

Отзывы

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Мельница "Соль&Перец", 32см
Мельница "Соль&Перец", 32см
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В корзине

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