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Мельница для перца «Париж Олива» дерево олива - фото 1

Мельница для перца «Париж Олива» дерево олива

Артикул: CH-062-874
6 оценок
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Характеристики товара

Описание

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

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Основные характеристики

  • Высота180 мм
  • Материалдерево

Параметры упаковки

  • Количество изделий в упаковке6 шт

Отзывы

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Мельница для перца «Париж Олива» дерево олива
Мельница для перца «Париж Олива» дерево олива
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