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Мельница для перца с металлическом механизмом, бук, черная - фото 1

Мельница для перца с металлическом механизмом, бук, черная

Артикул: CH-062-943
9 оценок
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Характеристики товара

Описание

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

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Основные характеристики

  • Высота200 мм
  • Материалбук
  • Цветчерный

Параметры упаковки

  • Количество изделий в упаковке6 шт

Отзывы

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Мельница для перца с металлическом механизмом, бук, черная
Мельница для перца с металлическом механизмом, бук, черная
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