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Мельница для перца «Париж» с металлическим механизмом - фото 1

Мельница для перца «Париж» с металлическим механизмом

Артикул: CH-062-909
15 оценок
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Характеристики товара

Описание

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

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Основные характеристики

  • Высота300 мм
  • Материалбук
  • Цветсветлое дерево

Параметры упаковки

  • Количество изделий в упаковке3 шт

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Мельница для перца «Париж» с металлическим механизмом
Мельница для перца «Париж» с металлическим механизмом
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6 590 ₽
В корзине

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