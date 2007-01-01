Товар в корзине. Перейти
Мельница для соли «Париж Нейче» - фото 1

Мельница для соли «Париж Нейче»

Артикул: CH-062-956
14 оценок
Фотография сотрудников компании ChiedoCoverЕсть вопрос? Задавайте!

Менеджеры ChiedoCover дадут подробную консультацию и помогут с выбором

Напишем или перезвоним в рабочее время.Срочный вопрос? Позвоните +7 922 906 67 77
Предыдущий товар в категории Мельница для перца «Париж Нейче» бук, деревянная
Фотография товара Мельница для перца «Париж Нейче» бук, деревянная от компании ChiedoCover.
Следующий Мельница для перца, бук
Фотография товара Мельница для перца, бук от компании ChiedoCover.

Характеристики товара

Описание

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

Скачать инструкцию по эксплуатации

Основные характеристики

  • Высота120 мм
  • Материалбук

Параметры упаковки

  • Количество изделий в упаковке6 шт

Отзывы

Отзывов пока нет, ваш может стать первым

С этим товаром покупают

Другие товары из раздела мельницы для специй

Товар в корзине

Мельница для соли «Париж Нейче»
Мельница для соли «Париж Нейче»
от 4 330
4 590 ₽
В корзине

С этим товаром покупают