Характеристики товара
Описание
В упаковке 12 штук.
Соусник подойдет для стильного оформления повседневного и праздничного стола. Небольшая тарелка выполнена из качественного материала – прочный фарфор белого цвета, который покрыт глянцевой глазурью. Поверхность тарелки не деформируется при интенсивном использовании – на глазури не образуются сколы и царапины. Соусник имеет классический дизайн, который хорошо сочетается с любым столовым набором. Тарелка имеет оптимальный объем 175 мл, высота 48 мм. Производитель – Китай.
Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.
Основные характеристики
- Высота48 мм
- Диаметр79 мм
- Вес0,122 кг
- Объем0,175 л
- Материалфарфор
- Цветбелый
Параметры упаковки
- Количество изделий в упаковке12 шт