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Соусник «Кунстверк» фарфор 175 мл, белый - фото 1

Соусник «Кунстверк» фарфор 175 мл, белый

Артикул: CH-062-786
12 оценок
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Характеристики товара

Описание

В упаковке 12 штук.

Соусник подойдет для стильного оформления повседневного и праздничного стола. Небольшая тарелка выполнена из качественного материала – прочный фарфор белого цвета, который покрыт глянцевой глазурью. Поверхность тарелки не деформируется при интенсивном использовании – на глазури не образуются сколы и царапины. Соусник имеет классический дизайн, который хорошо сочетается с любым столовым набором. Тарелка имеет оптимальный объем 175 мл, высота 48 мм. Производитель – Китай.

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

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Основные характеристики

  • Высота48 мм
  • Диаметр79 мм
  • Вес0,122 кг
  • Объем0,175 л
  • Материалфарфор
  • Цветбелый

Параметры упаковки

  • Количество изделий в упаковке12 шт

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