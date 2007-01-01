Характеристики товара
Описание
Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.
Основные характеристики
- Высота180 мм
- Материалбук
Параметры упаковки
- Количество изделий в упаковке6 шт
Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.
Отзывов пока нет, ваш может стать первым
Войдите или зарегистрируйтесь чтобы оставить отзыв
Вилка столовая «Профиль», длина 210мм
Салатник «Пунто Бьянка» фарфор 0,6 л белый, черный
Мельница для соли и перца, керамический механизм, дерево, сталь нержавеющая
Мельница для соли и перца керамический механизм дерево, керамика
Мельница для перца «Маэстро» бук, сталь нержавеющая
Мельница для соли «Париж Ю Селект», бук
Мельница для перца с металлическим механизмом, акрил
Мельница для перца «Париж Ю Селект», шоколад
Мельница для соли «Париж Олива» дерево олива
Вилка столовая «Профиль», длина 210мм