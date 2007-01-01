Характеристики товара
Описание
Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.
Основные характеристики
- Высота180 мм
- Материалакрил
Параметры упаковки
- Количество изделий в упаковке6 шт
Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.
Отзывов пока нет, ваш может стать первым
Войдите или зарегистрируйтесь чтобы оставить отзыв
Ведро для картофеля фри «Ведро», сплав цинковая, 0,6 л, желтый
Салфетница «Проотель» сталь нержавеющая
Кокотница, «Миниатюра», фарфор, 20 мл, 10 см, белый
Ложка столовая «Нова бэйсик», длина 195мм
Мельница для соли и перца, керамический механизм, дерево, сталь нержавеющая
Мельница для перца «Париж Нейче», бук
Мельница для соли и перца, сталь нержавеющая, бук
Мельница для соли с металлическим механизмом бук
Мельница для перца «Лайн» бук, алюминий
Мельница для перца с металлическом механизмом, бук, черная
Мельница для перца «Париж Ю Селект», шоколад
Мельница для соли металлическая, механическая, бук, белая
Ведро для картофеля фри «Ведро», сплав цинковая, 0,6 л, желтый
Салфетница «Проотель» сталь нержавеющая