Характеристики товара
Описание
Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.
Основные характеристики
- Материалдуб
Параметры упаковки
- Количество изделий в упаковке6 шт
Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.
Отзывов пока нет, ваш может стать первым
Войдите или зарегистрируйтесь чтобы оставить отзыв
Салатник «Кунстверк» фарфор 300 мл, белый
Ложка кофейная, «Сан Ремо», хромоникелевая сталь, 12,8 см, хромированный
Менажница 3 отделения «Кунстверк» фарфор, белая
Менажница прямоугольная 5 секций, дуб
Менажница 5 отдел. «Клиа Трэй» стекло
Менажница круглая 6 секций «Классик» дуб
Салатник «Кунстверк» фарфор 300 мл, белый