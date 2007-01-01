Характеристики товара
Описание
Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.
Основные характеристики
- Длина300 мм
- Материалстекло
- Цветпрозрачный
Параметры упаковки
- Количество изделий в упаковке12 шт
Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.
Отзывов пока нет, ваш может стать первым
Войдите или зарегистрируйтесь чтобы оставить отзыв
Ведро для шампанского металл 4 л, металлическое
Горшок для запекания, с ручками, «Форно», керамика, 200 мл, 9 см, белый
Ложка кофейная. «Казали». сталь нержавеющая, состарена, 115/35 мм, металлическая
Подставка напольная для ведра «Проотель» сталь нержавеющая, металлический
Олд фэшн «Луна», 200мл, стекло, прозрачный
Корзинка для картофеля фри «Проотель», сталь нерж, 90 мм
Менажница квадратные 4 деления «Кунстверк» фарфор
Менажница 3 отделения «Кунстверк» фарфор, белая
Менажница прямоугольная, 5 секций, дуб
Менажница круглая 6 секций «Классик» дуб
Ведро для шампанского металл 4 л, металлическое