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Менажница 5 отдел. «Клиа Трэй» стекло - фото 1

Менажница 5 отдел. «Клиа Трэй» стекло

Артикул: CH-062-127
15 оценок
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Характеристики товара

Описание

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

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Основные характеристики

  • Длина300 мм
  • Материалстекло
  • Цветпрозрачный

Параметры упаковки

  • Количество изделий в упаковке12 шт

Отзывы

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