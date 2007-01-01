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Менажница «Клевер» 4 секции, дуб - фото 1

Менажница «Клевер» 4 секции, дуб

Артикул: CH-062-086
7 оценок
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Характеристики товара

Описание

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

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Основные характеристики

  • Материалдуб

Параметры упаковки

  • Количество изделий в упаковке6 шт

Отзывы

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