Характеристики товара
Описание
Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.
Основные характеристики
- Материалдуб
Параметры упаковки
- Количество изделий в упаковке6 шт
Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.
Отзывов пока нет, ваш может стать первым
Войдите или зарегистрируйтесь чтобы оставить отзыв
Корзина для хлеба плетеная, полиротанг, бежевая
Соусник «Кунстверк» из фарфора 50 мл, белый
Салатник «Кунстверк» фарфор 450 мл, белый
Сахарница без крышки «Млечный путь», фарфор
Менажница 3 отделения «Кунстверк» фарфор
Менажница тройная «Кунстверк» фарфор, белая
Менажница 3 отделения «Крушиал Дэт» фарфор