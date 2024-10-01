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Бокал для вина «Макарон Фасинейшн», 0,4л - фото 1Бокал для вина «Макарон Фасинейшн», 0,4л - фото 2

Бокал для вина «Макарон Фасинейшн», 0,4л

Артикул: CH-064-185
15 оценок
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Характеристики товара

Описание

Бокал для вина «Таймлесс» в очаровательном ретро стиле. Посуда выполнена из стекла. Материал прозрачный, качественный, поэтому превосходно блестит на солнце. На стенках добавлен геометрический стильный узор, который подчеркивает уникальность этого товара.

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

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Основные характеристики

  • Высота200 мм
  • Диаметр95 мм
  • Вес0.146 кг
  • Объем0.4 л
  • Материалхрусталь
  • Цветпрозрачный

Параметры упаковки

  • Количество изделий в упаковке6 шт

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