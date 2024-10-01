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Кувшин мерный, полипропилен, 2 л, прозрачный - фото 1

Кувшин мерный, полипропилен, 2 л, прозрачный

Артикул: CH-058-204
13 оценок
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Характеристики товара

Описание

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

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Основные характеристики

  • Высота215 мм
  • Диаметр150 мм
  • Вес0,212 кг
  • Материалполипропилен
  • Цветпрозрачный

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