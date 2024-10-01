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Мензурка стекло, прозрачный

Артикул: CH-058-175
5 оценок
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Характеристики товара

Описание

Стеклянный мерный стакан – это незаменимая вещь на домашней и профессиональной кухне. Ежедневно в работе используется кондитерами, поварами, барменами. Мензурка подходит для жидких и сыпучих ингредиентов.

Емкость сделана из прочного материала, стекло устойчиво к появлению сколов и трещин от ежедневной эксплуатации. Для удобства использования сделаны мерные деления. Посуда не требует особо ухода – допускается мойка в посудомоечной машине. Объем 500 мл., диаметр 95 мм. Страна производитель Россия.

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

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Основные характеристики

  • Высота157 мм
  • Диаметр95 мм
  • Вес0,201 кг
  • Объем0.5 л
  • Материалстекло
  • Цветпрозрачный

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