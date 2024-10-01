Характеристики товара
Описание
Стеклянный мерный стакан – это незаменимая вещь на домашней и профессиональной кухне. Ежедневно в работе используется кондитерами, поварами, барменами. Мензурка подходит для жидких и сыпучих ингредиентов.
Емкость сделана из прочного материала, стекло устойчиво к появлению сколов и трещин от ежедневной эксплуатации. Для удобства использования сделаны мерные деления. Посуда не требует особо ухода – допускается мойка в посудомоечной машине. Объем 500 мл., диаметр 95 мм. Страна производитель Россия.
Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.
Основные характеристики
- Высота157 мм
- Диаметр95 мм
- Вес0,201 кг
- Объем0.5 л
- Материалстекло
- Цветпрозрачный