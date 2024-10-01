Характеристики товара
Описание
Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.
Основные характеристики
- Высота105 мм
- Диаметр55 мм
- Вес0,66 кг
- Материалстекло
- Цветпрозрачный
Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.
Отзывов пока нет, ваш может стать первым
Войдите или зарегистрируйтесь чтобы оставить отзыв
Тарелка пирожковая «Революшн Сэндстоун»
Венчик «Проотель» сталь нержавеющая, нейлон, Длина 350
Тарелка «Крафт Браун»
Нож для хлеба «Универсал» сталь нержавеющая, полиоксиметилен, длина 380
Блюдо сервировочное «Бэнд»
Воронка с ситом, «Проотель», сталь нержавеющая, 12,5 см, металлическая
Набор ножей для декоративной нарезки овощей, 3шт, сталь
Нож для рыбы «Ансер», сталь нержавеющая
Нож для колки льда «Пробар Премиум Оникс» сталь нержавеющая, серебристый
Дуршлаг на подставке, «Проотель», алюминиевый, 52 см, металлический
Мензурка 250 мл, стекло, прозрачная
Мензурка стекло, прозрачный
Мензурка стекло 100 мл, прозрачный
Мензурка стекло 250 мл, прозрачный
Мензурка стекло, 50 мл, прозрачный
Мензурка, стекло, прозрачное
Кувшин мерный, полипропилен, 1 л, прозрачный
Мензурка, стекло, 1 л, прозрачный
Кувшин мерный, поликарбонат, 0.5 л, прозрачный
Кувшин мерный, полипропилен, 1,3 л, прозрачный
Тарелка пирожковая «Революшн Сэндстоун»
Венчик «Проотель» сталь нержавеющая, нейлон, Длина 350
Тарелка «Крафт Браун»
Нож для хлеба «Универсал» сталь нержавеющая, полиоксиметилен, длина 380