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Мензурка стеклянная, прозрачная - фото 1Мензурка стеклянная, прозрачная - фото 2

Мензурка стеклянная, прозрачная

Артикул: CH-058-197
13 оценок
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Характеристики товара

Описание

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

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Основные характеристики

  • Высота105 мм
  • Диаметр55 мм
  • Вес0,66 кг
  • Материалстекло
  • Цветпрозрачный

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