Товар в корзине. Перейти
Кувшин мерный, поликарбонат, 0.5 л, прозрачный - фото 1

Кувшин мерный, поликарбонат, 0.5 л, прозрачный

Артикул: CH-058-205
13 оценок
Фотография сотрудников компании ChiedoCoverЕсть вопрос? Задавайте!

Менеджеры ChiedoCover дадут подробную консультацию и помогут с выбором

Напишем или перезвоним в рабочее время.Срочный вопрос? Позвоните +7 922 906 67 77
Предыдущий товар в категории Кувшин мерный, полипропилен, 2 л, прозрачный
Фотография товара Кувшин мерный, полипропилен, 2 л, прозрачный от компании ChiedoCover.
Следующий Кувшин мерный, полипропилен, 1,3 л, прозрачный
Фотография товара Кувшин мерный, полипропилен, 1,3 л, прозрачный от компании ChiedoCover.

Характеристики товара

Описание

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

Скачать инструкцию по эксплуатации

Основные характеристики

  • Высота119 мм
  • Диаметр94 мм
  • Материалполикарбонат
  • Цветпрозрачный

Отзывы

Отзывов пока нет, ваш может стать первым

С этим товаром покупают

Настоящее фото товара Терка для корейской моркови, пластик, металл, произведённого компанией ChiedoCover
от230

Терка для корейской моркови, пластик, металл

11
В наличии 2 шт.
Распродажа
Настоящее фото товара Салатник «Шефс» стекло 130 мл, прозрачный, произведённого компанией ChiedoCover
от6046
110 ₽Оптовая цена

Салатник «Шефс» стекло 130 мл, прозрачный

10
В наличии 1427 шт.
Настоящее фото товара Гейзер «Пробар», сталь нержавеющая, пластик серебристый, черный, произведённого компанией ChiedoCover
от1 980

Гейзер «Пробар», сталь нержавеющая, пластик серебристый, черный

12
В наличии
Распродажа
Настоящее фото товара Тарелка «Шоколад», диаметр 200мм, произведённого компанией ChiedoCover
от3004
310 ₽Оптовая цена

Тарелка «Шоколад», диаметр 200мм

13
В наличии 137 шт.
Настоящее фото товара Тарелка «Крафт Вайт», диаметр 200мм, произведённого компанией ChiedoCover
от1 340
Оптовая цена

Тарелка «Крафт Вайт», диаметр 200мм

10
В наличии 423 шт.
Настоящее фото товара Сотейник без крышки, сталь нержавеющая, дно сэндвич, произведённого компанией ChiedoCover
от2 090

Сотейник без крышки, сталь нержавеющая, дно сэндвич

7
В наличии 66 шт.
Распродажа
Настоящее фото товара Тарелка глубокая «Маррон Реативо», произведённого компанией ChiedoCover
от54012
610 ₽Оптовая цена

Тарелка глубокая «Маррон Реативо»

8
В наличии 91 шт.
Настоящее фото товара Блюдо для суши, сосна, ширина 270мм, произведённого компанией ChiedoCover
от980
Оптовая цена

Блюдо для суши, сосна, ширина 270мм

6
В наличии 50 шт.
Распродажа
Настоящее фото товара Ложка столовая «Дистрикт Сильвер Блэк Мэтт», произведённого компанией ChiedoCover
от37010
410 ₽Оптовая цена

Ложка столовая «Дистрикт Сильвер Блэк Мэтт»

14
В наличии 240 шт.
Настоящее фото товара Миска, сталь нержавеющая, 5л, произведённого компанией ChiedoCover
от5 200

Миска, сталь нержавеющая, 5л

14
В наличии 3 шт.

Другие товары из раздела мерные ёмкости

Фотография товара Мензурка стекло, прозрачный от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Мензурка стекло, прозрачный, произведённого компанией ChiedoCover
от770

Мензурка стекло, прозрачный

5
В наличии 360 шт.
Фотография товара Мензурка стекло 100 мл, прозрачный от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Мензурка стекло 100 мл, прозрачный, произведённого компанией ChiedoCover
от360

Мензурка стекло 100 мл, прозрачный

6
В наличии 600 шт.
Фотография товара Мензурка стекло 250 мл, прозрачный от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Мензурка стекло 250 мл, прозрачный , произведённого компанией ChiedoCover
от690

Мензурка стекло 250 мл, прозрачный

7
В наличии 360 шт.
Фотография товара Мензурка стекло, 50 мл, прозрачный от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Мензурка стекло, 50 мл, прозрачный, произведённого компанией ChiedoCover
от460

Мензурка стекло, 50 мл, прозрачный

14
В наличии 122 шт.
Фотография товара Мензурка стекло, 0.5 л, прозрачный от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Мензурка стекло, 0.5 л, прозрачный, произведённого компанией ChiedoCover
от820

Мензурка стекло, 0.5 л, прозрачный

10
В наличии 516 шт.
Фотография товара Мензурка, стекло, прозрачное от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Мензурка, стекло, прозрачное, произведённого компанией ChiedoCover
от1 190

Мензурка, стекло, прозрачное

7
В наличии 180 шт.
Настоящее фото товара Кувшин мерный, полипропилен, 1 л, прозрачный, произведённого компанией ChiedoCover
от1 080

Кувшин мерный, полипропилен, 1 л, прозрачный

5
В наличии
Фотография товара Мензурка стеклянная от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Мензурка стеклянная, произведённого компанией ChiedoCover
от320

Мензурка стеклянная

15
В наличии 200 шт.
Фотография товара Мензурка стеклянная, прозрачная от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Мензурка стеклянная, прозрачная, произведённого компанией ChiedoCover
от560

Мензурка стеклянная, прозрачная

13
В наличии 600 шт.
Фотография товара Мензурка, стекло, 1 л, прозрачный от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Мензурка, стекло, 1 л, прозрачный, произведённого компанией ChiedoCover
от1 350

Мензурка, стекло, 1 л, прозрачный

14
В наличии 198 шт.

Товар в корзине

Кувшин мерный, поликарбонат, 0.5 л, прозрачный
Кувшин мерный, поликарбонат, 0.5 л, прозрачный
от 70
В корзине

С этим товаром покупают

Настоящее фото товара Терка для корейской моркови, пластик, металл, произведённого компанией ChiedoCover
от230

Терка для корейской моркови, пластик, металл

11
В наличии 2 шт.
Распродажа
Настоящее фото товара Салатник «Шефс» стекло 130 мл, прозрачный, произведённого компанией ChiedoCover
от6046
110 ₽Оптовая цена

Салатник «Шефс» стекло 130 мл, прозрачный

10
В наличии 1427 шт.
Настоящее фото товара Гейзер «Пробар», сталь нержавеющая, пластик серебристый, черный, произведённого компанией ChiedoCover
от1 980

Гейзер «Пробар», сталь нержавеющая, пластик серебристый, черный

12
В наличии
Распродажа
Настоящее фото товара Тарелка «Шоколад», диаметр 200мм, произведённого компанией ChiedoCover
от3004
310 ₽Оптовая цена

Тарелка «Шоколад», диаметр 200мм

13
В наличии 137 шт.