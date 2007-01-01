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Мензурка 50 мл, стекло - фото 1

Мензурка 50 мл, стекло

Артикул: CH-071-528
14 оценок
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Фотография товара Мензурка 250 мл, стекло, прозрачная от компании ChiedoCover.

Характеристики товара

Описание

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

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Основные характеристики

  • Объем0.05 л
  • Материалстекло

Отзывы

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Товар в корзине

Мензурка 50 мл, стекло
Мензурка 50 мл, стекло
390
В корзине

С этим товаром покупают