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Мензурка 100 мл, стекло - фото 1

Мензурка 100 мл, стекло

Артикул: CH-071-525
6 оценок
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Фотография товара Мензурка 250 мл, стекло от компании ChiedoCover.
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Фотография товара Мензурка 50 мл, стекло от компании ChiedoCover.

Характеристики товара

Описание

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

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Основные характеристики

  • Объем0.1 л

Отзывы

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Товар в корзине

Мензурка 100 мл, стекло
Мензурка 100 мл, стекло
390
В корзине

С этим товаром покупают