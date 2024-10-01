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Миска, полипропилен, 10л - фото 1

Миска, полипропилен, 10л

Артикул: CH-059-221
14 оценок
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Характеристики товара

Описание

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

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Основные характеристики

  • Ширина360 мм
  • Глубина360 мм
  • Высота140 мм
  • Диаметр360 мм
  • Вес0.386 кг
  • Объем10 л
  • Цветбелый

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