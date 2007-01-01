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Миска металлическая - фото 1

Миска металлическая

Артикул: CH-071-537
6 оценок
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Характеристики товара

Описание

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

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Основные характеристики

  • Высота105 мм
  • Диаметр240 мм
  • Объем2.7 л
  • Материалметалл

Отзывы

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