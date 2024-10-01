В наличии 288 шт.

В наличии 288 шт.

В наличии 216 шт.

В наличии 216 шт.

В наличии 288 шт.

В наличии 288 шт.

В наличии 288 шт.

В наличии 288 шт.

В наличии 192 шт.

В наличии 192 шт.

В наличии 48 шт.

В наличии 48 шт.

В наличии 15 шт.

В наличии 15 шт.

В наличии 35 шт.

В наличии 35 шт.

В наличии

В наличии

Блюдо для подачи «Проотель», сталь нержавеющая, медь 0,5л

В наличии 129 шт.

В наличии 129 шт.

В наличии 80 шт.

В наличии 80 шт.

Кадка для риса бамбук

В наличии 4 шт.

В наличии 4 шт.

Кадка для риса бамбук, диаметр 720мм

В наличии 10 шт.

В наличии 10 шт.

Кадка для риса бамбук, диаметр 390мм

Доставка

от 2 дней по России и СНГ