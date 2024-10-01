Миска «Проотель», сталь нержавеющая, 1,4л
Миска «Проотель», сталь нержавеющая, 1.9л
Миска «Проотель», сталь нержавеющая, 2.85л
Миска «Проотель», сталь нержавеющая, 4.75л
Миска «Проотель», сталь нержавеющая, 7.6л
Миска «Проотель», сталь нержавеющая, 420мл
Миска, сталь нержавеющая, 100мл
Миска, сталь нержавеющая, 200мл
Блюдо для подачи «Проотель», сталь нержавеющая, медь 0,5л
Миска «Пинки», керамика, 0.5л
Кадка для риса бамбук
Кадка для риса бамбук, диаметр 720мм
Кадка для риса бамбук, диаметр 390мм
Кадка для риса бамбук, диаметр 300мм
Кадка для риса бамбук, диаметр 330мм
Кадка для риса бамбук, пластик, диаметр 270мм
Миска с крышкой, полипропилен, 0,85л
Салатник-полусфера сталь нержавеюащая 2л
Таз круглый, 7л
Таз, полипропилен, 11л
Миска, сталь нержавеющая, 300мл
Миска с крышкой полипропилен 3,7л
Миска, стекловолокно, 0,925л
Миска с крышкой, полипропилен, зеленый, 3,7л
Таз, полипропилен, 13л
Миска, сталь нержавеющая, 2л
Миска, сталь нержавеющая, 4л
Миска с крышкой, полипропилен, зеленый, 0,85л
Салатник, сталь, 2,5л
Миска, сталь нержавеющая, 1л
Миска с крышкой, полипропилен, 3,3л
Салатник с ручками, сталь, 5л
Миска поликарбонат 0.452л
Салатник-полусфера, сталь, 15,6л
Миска для подачи, дуб, 0,5л
Миска, сталь нержавеющая, 3л
Миска поликарбонат 322мл
Салатник-полусфера, сталь нержавеющая 3,7л
Миска, сталь нержавеющая, 8л
Миска, сталь нержавеющая, 19л
Миска, полипропилен, 6л
Миска, сталь нержавеющая, 15,6л
Салатник, сталь, 1л
Миска сталь, нержавеющая, 2,7л
Миска с крышкой, полипропилен, 2,8л
Миска, полипропилен, 4,5л
Миска, сталь нержавеющая, 2,4л
Миска, сталь нержавеющая, 11л
Миска, полипропилен, 10л
Миска, сталь нержавеющая, 5л