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Кадка для риса бамбук, диаметр 390мм - фото 1

Кадка для риса бамбук, диаметр 390мм

Артикул: CH-059-173
15 оценок
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Характеристики товара

Описание

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

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Основные характеристики

  • Высота100 мм
  • Диаметр390 мм
  • Вес0.990 кг
  • Материалбамбук
  • Цветбежевый

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