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Миска с крышкой полипропилен 3,7л - фото 1

Миска с крышкой полипропилен 3,7л

Артикул: CH-059-185
7 оценок
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Характеристики товара

Описание

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

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Основные характеристики

  • Высота105 мм
  • Диаметр275 мм
  • Вес0.184 кг
  • Объем3.7 л
  • Цветбежевый

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