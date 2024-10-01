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Миска, стекловолокно, 0,925л - фото 1

Миска, стекловолокно, 0,925л

Артикул: CH-059-187
11 оценок
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Характеристики товара

Описание

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

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Основные характеристики

  • Диаметр203 мм
  • Вес0.154 кг
  • Объем0.925 л
  • Цветкоричневый

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