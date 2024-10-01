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Миска «Проотель», сталь нержавеющая, 7.6л - фото 1

Миска «Проотель», сталь нержавеющая, 7.6л

Артикул: CH-057-960
10 оценок
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Характеристики товара

Описание

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

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Основные характеристики

  • Диаметр340 мм
  • Вес0.360 кг
  • Объем7.6 л
  • Материалнержавеющая сталь

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