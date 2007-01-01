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Мраморная урна для Торговых центров Сингапур - фото 1

Мраморная урна для Торговых центров Сингапур

Артикул: CH-056-781
7 оценок
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Характеристики товара

Описание

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

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Основные характеристики

  • Длина320 мм
  • Ширина320 мм
  • Высота710 мм
  • Вес28 кг
  • Материалмрамор
  • Цветчерный, золотой

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