Характеристики товара
Описание
Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.
Основные характеристики
- Длина320 мм
- Ширина320 мм
- Высота710 мм
- Вес28 кг
- Материалмрамор
- Цветчерный, золотой
Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.
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