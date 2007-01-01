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Кованая урна для мусора Волна - фото 1

Кованая урна для мусора Волна

Артикул: CH-056-773
6 оценок
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Характеристики товара

Описание

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

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Основные характеристики

  • Длина360 мм
  • Ширина400 мм
  • Высота600 мм
  • Вес5 кг
  • Материалсталь
  • Цветчерный

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