Характеристики товара
Описание
Вес 6 кг
Объем в упаковке 0.09 м3
Основные характеристики
- Ширина250 мм
- Высота620 мм
- Глубина380 мм
- Вес6 кг
- Объем50000 мл
- Материалнержавеющая сталь
- Цветсеребряный
Вес 6 кг
Объем в упаковке 0.09 м3
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