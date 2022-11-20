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Сенсорное ведро EKO, 50 литров - фото 1Сенсорное ведро EKO, 50 литров - фото 2

Сенсорное ведро EKO, 50 литров

12 оценок
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Характеристики товара

Описание

Вес 6 кг
Объем в упаковке 0.09 м3

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Основные характеристики

  • Ширина250 мм
  • Высота620 мм
  • Глубина380 мм
  • Вес6 кг
  • Объем50000 мл
  • Материалнержавеющая сталь
  • Цветсеребряный

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