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Урна для раздельного сбора мусора Титан Трио - фото 1

Урна для раздельного сбора мусора Титан Трио

15 оценок
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Характеристики товара

Описание

Высота: 108 см

Ширина: 69 см

Длина: 38 см

Вес: 19 кг

Объем емкости: 240 л

Материал: окрашенная сталь

Урна ТРИО на три контейнера для раздельного сбора мусора. Каждый контейнер объемом 80 литров. Контейнеры изготовлены из оцинкованной стали и покрашены в разные цвета: желтый, синий, зеленый. Сверху контейнеры закрыты крышкой с отверстиями разной формы. Изделие обработано стойким к внешней среде полимерным покрытием для установки под открытым небом. Урна разборная, поставляется в компактной картонной коробке. Сборка осуществляется по месту установки.

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Варианты каркаса

Урна для раздельного сбора мусора Титан Трио - каркас в цвете ЧерныйЧерный
Урна для раздельного сбора мусора Титан Трио - каркас в цвете БелыйБелый
Урна для раздельного сбора мусора Титан Трио - каркас в цвете КоричневыйКоричневый

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