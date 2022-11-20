Характеристики товара
Основные характеристики
- Высота1874 мм
- Ширина195 мм
- Длина438 мм
- Вес24 кг
- Объем10000 мл
- Материалсталь
- Цветсерый
Стул Фил
Стул Вилла
Стул Прадо
Стул Эстер, велюр Hope 05, ножки старинный орех
Стул Чип
Стул Гранд, зеленый вельвет
Стул Ститч, велюр изумрудный
Стул Ститч, вельвет королевский синий
Стул Венера, вельвет серый
Стул Диана, вельвет сине-зеленый
Скамья Сеттл белый
Скамья Лофт-12 М
Скамья Тейп 2
Скамья Vita, без покрытия
Скамья Модерн со спинкой, 150 см
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Кровать Виктория
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Кровать без подъёмного механизма Николь Dark
Кровать без подъёмного механизма Карелия
Кровать куб Метис
Кровать куб Ома
Кровать куб Магера
Кровать куб Арди