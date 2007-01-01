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Настоящее фото товара Мыло в упаковке плиссе Вивьен Фелис, 15 гр, произведённого компанией ChiedoCover
Мыло в упаковке плиссе Вивьен Фелис, 15 гр
7 оценок
15
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Мыло в упаковке плиссе Вивьен Фелис, 15 гр - фото 1Мыло в упаковке плиссе Вивьен Фелис, 15 гр - фото 2

Мыло в упаковке плиссе Вивьен Фелис, 15 гр

Артикул: CH-070-173
7 оценок
Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.
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Характеристики товара

Описание

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

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Параметры упаковки

  • Количество изделий в упаковке500 шт
  • Изделия стопируютсяНет
Характеристики товараИнструкция по эксплуатации
Доставка
Доставка по России и СНГ

Самовывоз, доставка почтой или транспортными компаниями. В Москве можно заказать курьера.

Логисты подбирают самые выгодные варианты доставки, работаем только с проверенными ТК.

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