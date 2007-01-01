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Настоящее фото товара Набор для специй Вайт Фьюжен, произведённого компанией ChiedoCover
Набор для специй Вайт Фьюжен
6 оценок
790
Товар в корзине. Перейти
Набор для специй Вайт Фьюжен - фото 1

Набор для специй Вайт Фьюжен

Артикул: CH-071-551
6 оценок
Основные характеристики
  • Материалфарфор
Все характеристики
Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.
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Характеристики товара

Описание

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

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Основные характеристики

  • Материалфарфор

Параметры упаковки

  • Изделия стопируютсяНет
Характеристики товараИнструкция по эксплуатации
Доставка
Доставка по России и СНГ

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