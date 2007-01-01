Товар в корзине. Перейти
Набор для специй, «Кунстверк», на подставке, фарфор, 50 мм, белый - фото 1

Набор для специй, «Кунстверк», на подставке, фарфор, 50 мм, белый

Артикул: CH-062-748
14 оценок
Фотография сотрудников компании ChiedoCoverЕсть вопрос? Задавайте!

Менеджеры ChiedoCover дадут подробную консультацию и помогут с выбором

Напишем или перезвоним в рабочее время.Срочный вопрос? Позвоните +7 922 906 67 77
Предыдущий товар в категории Нож столовый «Кубизм 21»
Фотография товара Нож столовый «Кубизм 21» от компании ChiedoCover.
Следующий Набор для специй, «Кунстверк», фарфор, 55 мм
Фотография товара Набор для специй, «Кунстверк», фарфор, 55 мм от компании ChiedoCover.

Характеристики товара

Описание

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

Скачать инструкцию по эксплуатации

Основные характеристики

  • Длина130 мм
  • Ширина50 мм
  • Высота67 мм
  • Вес0,320 кг
  • Материалфарфор
  • Цветбелый

Отзывы

Отзывов пока нет, ваш может стать первым

С этим товаром покупают

Другие товары из раздела наборы емкостей для специй

Товар в корзине

Набор для специй, «Кунстверк», на подставке, фарфор, 50 мм, белый
Набор для специй, «Кунстверк», на подставке, фарфор, 50 мм, белый
от 540
В корзине

С этим товаром покупают